Иран заявил об атаке на АЭС, где работают россияне: что говорят в МАГАТЭ
Иран заявил о попадании снаряда по территории атомной электростанции в Бушере 17 марта. В МАГАТЭ подтвердили обстрел АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
"Иран сообщил МАГАТЭ о том, что во вторник вечером снаряд попал в территорию Бушерской АЭС. Сообщений о повреждении станции и ранениях персонала нет", - говорится в заявлении.
Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси призывает стороны к "максимальной сдержанности во время конфликта", чтобы предотвратить риск ядерной аварии.
Что заявили в Иране
17 марта иранские государственные СМИ сообщили о попадании вражеского снаряда на территорию АЭС в Бушере. Тип боеприпаса не указан.
Как утверждается, никаких материальных, технических или человеческих потерь не зафиксировано.
Иранские власти не уточнили, какая именно страна стоит за этим нападением, однако обвинили агрессора в нарушении международных норм об иммунитете ядерных объектов во время военных действий.
Также в Тегеране предостерегли, что подобные атаки могут иметь непоправимые последствия для безопасности всего региона Персидского залива, включая соседние государства.
На АЭС в Бушере работают россияне
На атаку отреагировала российская компания "Росатом", которая участвовала в строительстве станции и на которой сейчас работают российские рабочие.
Там заявили, что взрыв якобы прогремел "на территории, прилегающей к зданию метеорологической службы АЭС, в непосредственной близости от действующего энергоблока". Уровень радиации вокруг станции был в норме, утверждают в РФ.
По данным СМИ, российская государственная атомная корпорация 11 марта эвакуировала около 150 сотрудников с Бушерской АЭС.
Война США и Израиля против Ирана
С 28 февраля Израиль и США проводят совместную военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".
В результате ударов в первый день войны был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Вчера же стало известно о ликвидации Али Лариджани - правую руку Хаменеи, который также был главой Высшего Совета нацбезопасности Ирана.
На днях США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты фактически победили в войне против Ирана, а вопрос заключается лишь в том, когда именно завершатся боевые действия.
Уже потом он сказал, что не готов объявить победу в войне против Ирана, хотя убежден, что Тегеран потерпел "сокрушительное поражение".