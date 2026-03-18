Іран заявив про атаку на АЕС, де працюють росіяни: що кажуть в МАГАТЕ
Іран заявив про влучання снаряда по території атомної електростанції у Бушері 17 березня. У МАГАТЕ підтвердили обстріл АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Іран повідомив МАГАТЕ про те, що у вівторок увечері снаряд влучив у територію Бушерської АЕС. Повідомлень про пошкодження станції та поранення персоналу немає", - йдеться у заяві.
Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі закликає сторони до "максимальної стриманості під час конфлікту", щоб запобігти ризику ядерної аварії.
Що заявили в Ірані
17 березня іранські державні ЗМІ повідомили про потрапляння ворожого снаряда на територію АЕС у Бушері. Тип боєприпасу не вказано.
Як стверджується, жодних матеріальних, технічних чи людських втрат не зафіксовано.
Іранська влада не уточнила, яка саме країна стоїть за цим нападом, проте звинуватила агресора у порушенні міжнародних норм щодо імунітету ядерних об'єктів під час військових дій.
Також у Тегерані застерегли, що подібні атаки можуть мати непоправні наслідки для безпеки всього регіону Перської затоки, включаючи сусідні держави.
На АЕС у Бушері працюють росіяни
На атаку відреагувала російська компанія "Росатом", яка брала участь у будівництві станції та на якій нині працюють російські робітники.
Там заявили, що вибух нібито пролунав "на території, прилеглій до будівлі метеорологічної служби АЕС, у безпосередній близькості від діючого енергоблоку". Рівень радіації навколо станції був в нормі, стверджують у РФ.
За даними ЗМІ, російська державна атомна корпорація 11 березня евакуювала близько 150 співробітників з Бушерської АЕС.
Війна США та Ізраїлю проти Ірану
З 28 лютого Ізраїль та США проводять спільну військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють".
Внаслідок ударів у перший день війни було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Вчора ж стало відомо про ліквідацію Алі Ларіджані - праву руку Хаменеї, який також був главою Вищої Ради нацбезпеки Ірану.
Днями США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати фактично перемогли у війні проти Ірану, а питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.
Вже згодом він сказав, що не готовий оголосити перемогу у війні проти Ірану, хоча переконаний, що Тегеран зазнав "нищівної поразки".