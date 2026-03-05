ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран впервые атаковал танкер надводным дроном

16:10 05.03.2026 Чт
3 мин
Целью мог быть американский танкер
aimg Ірина Глухова
Иран впервые атаковал танкер надводным дроном Фото: танкер в Персидском заливе (Getty Images)

Иран впервые применил надводный беспилотник для атаки на нефтяной танкер. Инцидент произошел в Персидском заливе у побережья Кувейта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Британский центр морской безопасности (UKMTO).

Читайте также: Подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки: более 100 человек пропали без вести

По данным центра, вечером 4 марта капитан танкера, который находился на якоре примерно в 30 морских милях к юго-востоку от порта Мубарак-аль-Кабир в Кувейте, сообщил о сильном взрыве с левого борта судна. После этого он увидел небольшое судно, которое быстро покинуло район инцидента.

В сети также появились фото момента удара иранского морского дрона по нефтяному танкеру. По предварительным данным, целью мог быть американский танкер, находившийся в этом районе.

Иран впервые атаковал танкер надводным дроном

Сначала сообщалось об утечке нефти из грузового танкера и попадании воды на борт. Однако позже UKMTO уточнил, что в воду попала балластная вода, а не нефть.

Отмечается, что пожара на судне не возникло, а члены экипажа не пострадали. Танкер продолжает находиться в том же районе, а местные власти проводят расследование.

В центре морской безопасности призвали все суда, проходящие в этом районе, двигаться с повышенной осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

Значение Ормузского пролива

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока. Он проходит между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами на юге и соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее - с Аравийским морем и Индийским океаном.

Длина пролива составляет около 195 км, а ширина в разных местах колеблется от 55 до 95 км. Средняя глубина - 27,5 м, максимальная - 229 м.

Судоходство здесь организовано через два транспортных канала шириной примерно 2,5 км каждый, которые разделены 5-километровой буферной зоной.

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой энергетики. Через него проходит около пятой части мирового потребления нефти.

По данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году через пролив ежедневно транспортировали более 20 млн баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Однако по состоянию на 28 февраля транзит через Ормузский пролив резко сократился - до около 4 млн баррелей в сутки, что составляет лишь четверть от привычного уровня.

После операций США и Израиля против Ирана Тегеран заявил о закрытии Ормузского пролива и пригрозил поджигать любые суда, которые зайдут в его акваторию.

Впрочем, по словам американских военных, Иран до сих пор не перекрыл Ормузский пролив, ведь его корабли его не минируют и не осуществляют его постоянное патрулирование.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки НАФТА Иран Кувейт
Новости
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Украина и Россия провели 72-й обмен пленными: кого вернули домой
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине