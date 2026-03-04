ua en ru
Подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки

12:55 04.03.2026 Ср
2 мин
По меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести
aimg Ірина Глухова
Подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки Фото: подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки (Getty Images)

Подводная лодка атаковала иранское судно, в результате чего более сотни человек пропали без вести. Это произошло у побережья Шри-Ланки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Война в Иране ведет мир к кризису: три сценария развития событий

По данным агентства со ссылкой на Военно-морской флот и Министерство обороны Шри-Ланки, по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести, еще 78 получили ранения во время атаки.

Инцидент произошел возле территориальных вод страны, сейчас продолжаются поисково-спасательные операции.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, с 28 февраля продолжается совместная военная операция США и Израиля под названием "Эпическая ярость". В ее рамках военные привлекли суда и истребители для массированных ударов по объектам Ирана.

Одновременно Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хезболла" в Ливане.

В ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива и пригрозил уничтожать суда, которые будут пытаться пройти этим стратегическим маршрутом, соединяющим Персидский и Оманский заливы и обеспечивающим около пятой части мирового экспорта нефти.

Подробнее о том, станет ли конфликт на Ближнем Востоке началом новой глобальной энергетической и инфляционной волны и почувствует ли это Украина - читайте в материале РБК-Украина.

