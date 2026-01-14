Иран вызвал послов ЕС "на ковер", но получил жесткий сигнал из-за репрессий, - Politico

Как сообщили изданию европейские чиновники, все послы государств ЕС, которые до сих пор работают в Тегеране, были вызваны на необычную закрытую встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Согласно дипломатическим традициям такая форма "коллективного вызова" является крайне редкой.

Встреча началась с выступления иранского министра, который изложил официальную позицию режима: протесты он назвал организованными "провокаторами", якобы поддержанными из-за рубежа. Очевидно, иранские власти пытались прочитать Европе лекцию о "внешнем заговоре" и "антигосударственных беспорядках".

Вот только европейские дипломаты, которых экстренно собрали в иранской столице, использовали эту встречу, чтобы прямо и жестко заявить о неприемлемости кровавого подавления протестов в стране.

Так, послы открыто опровергли версию Тегерана и выразили возмущение масштабами насилия. При этом их слова были максимально резкими. Например, французский МИД подтвердил, что во время встречи дипломаты "решительно и однозначно" донесли свою позицию.

Евросоюз усиливает давление

Кстати, параллельно страны ЕС переходят от дипломатических демаршей к конкретным шагам.

Испания, Франция, Бельгия, Чехия и Нидерланды уже вызвали иранских послов, чтобы официально выразить протест против насилия. А Германия и Нидерланды пошли еще дальше - они продвигают идею внесения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций ЕС.

Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас уже анонсировала новый пакет санкций против Ирана. Ожидается, что предложение представят на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 29 января.