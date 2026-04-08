США проиграли в войне и приняли 10 пунктов Тегерана, - Совет нацбезопасности Ирана
США, Израиль и Иран достигли сделки о двухнедельном перемирии. Тем временем в Тегеране заявляют, что Вашингтон проиграл и согласился на 10 пунктов мирного плана, которые выдвинул Иран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и Clash Report.
В заявлении Совета нацбезопасности Ирана сказано, что Тегеран одержал победу, а США еще на 10 день войны поняли, что не смогут одержать победу.
"Мы поздравляем народ Ирана с этой победой и вновь подчеркиваем, что до окончательного согласования деталей победы официальные лица и народ должны оставаться едиными и непоколебимыми", - говорится в заявлении.
Также Совет нацбезопасности утверждает, что США якобы согласились на все 10 пунктов мирного плана Ирана. По версии Тегерана, Вашингтон согласился на следующее:
- обязательство о ненападении;
- сохранение контроля Ирана над Ормузким проливом;
- согласие на обогащение урана;
- отмену всех первичных санкций;
- отмену всех вторичных санкций;
- прекращение действия всех резолюций Совета безопасности ООН;
- прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
- выплата компенсации Ирану;
- вывод американских боевых сил из региона;
- прекращение войны на всех фронтах, включая войну против "Хезболлы" в Ливане.
Однако стоит отметить, что Трамп у себя в соцсетях писал лишь о готовности обсудить предложение из 10 пунктов.
Трамп объявил перемирие с Ираном
Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум - открыть Ормузский пролив до 3 часов ночи 8 апреля (по Киеву). В ином случае он грозил бомбить все мосты и электростанции в стране.
На фоне истечения дедлайна стороны вели очень интенсивные переговоры и буквально за полтора часа до угрозы начала условного "армагеддона", Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие, которое предлагал Пакистан.
Исходя из его слов, он согласился при условии, если Иран откроет Ормузский пролив. Также он добавил, что время двухнедельного перемирия стороны будут достигать окончательной сделки, которая приведет к миру как с Ираном, так и в целом на Ближнем Востоке.