Иран ударил по саудовской авиабазе: СМИ пишут о 12 раненых военных США

Иран атаковал авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего ранения получили 12 американских военнослужащих, двое из них - тяжелые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.
По словам американского чиновника, по меньшей мере двое военных получили осколочные ранения, которые не считаются опасными для жизни. В то же время другой источник в американских властях сообщил, что во время атаки был поврежден самолет-заправщик.
The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников уточняет, что удар по базе "Принц Султан" был комбинированным: Иран применил ракеты и беспилотники. По данным издания, атака стала одним из самых серьезных прорывов американской противовоздушной обороны за время почти месячной войны.
Кроме личного состава, повреждения получила и техника. По информации NYT, существенно пострадали по меньшей мере два самолета-заправщика KC-135.
Reuters отмечает, что с начала войны против Ирана ранения получили уже более 300 американских военных.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что боевые действия с Ираном могут продолжаться еще от двух до четырех недель, несмотря на надежду на скорое завершение конфликта.
В то же время Reuters со ссылкой на пять источников сообщало, что США могут уверенно подтвердить уничтожение около трети иранского ракетного арсенала. Еще около трети ракет, по оценкам собеседников агентства, могли быть уничтожены, повреждены или остаться под завалами в подземных туннелях и бункерах.
Несмотря на это, Иран все еще сохраняет значительный запас вооружения и может восстановить часть поврежденных ракет после завершения боевых действий.