Иран ударил по саудовской авиабазе: СМИ пишут о 12 раненых военных США

По словам американского чиновника, по меньшей мере двое военных получили осколочные ранения, которые не считаются опасными для жизни. В то же время другой источник в американских властях сообщил, что во время атаки был поврежден самолет-заправщик.

The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников уточняет, что удар по базе "Принц Султан" был комбинированным: Иран применил ракеты и беспилотники. По данным издания, атака стала одним из самых серьезных прорывов американской противовоздушной обороны за время почти месячной войны.

Кроме личного состава, повреждения получила и техника. По информации NYT, существенно пострадали по меньшей мере два самолета-заправщика KC-135.

Reuters отмечает, что с начала войны против Ирана ранения получили уже более 300 американских военных.