Іран вдарив по саудівській авіабазі: ЗМІ пишуть про 12 поранених військових США

За словами американського чиновника, щонайменше двоє військових зазнали осколкових поранень, які не вважаються небезпечними для життя. Водночас інше джерело в американській владі повідомило, що під час атаки було пошкоджено літак-заправник.

The New York Times із посиланням на двох американських посадовців уточнює, що удар по базі "Принц Султан" був комбінованим: Іран застосував ракети та безпілотники. За даними видання, атака стала одним із найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони за час майже місячної війни.

Крім особового складу, пошкоджень зазнала й техніка. За інформацією NYT, істотно постраждали щонайменше два літаки-заправники KC-135.

Reuters зазначає, що від початку війни проти Ірану поранення отримали вже понад 300 американських військових.