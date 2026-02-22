Лидер Ирана готовится к гибели: NYT узнало план действий на случай ликвидации

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи распорядился разработать план действий на случай его убийства и возможного сбоя в системе управления страной во время военного конфликта с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Во время недавнего обострения с Израилем верховный лидер также определил трех возможных преемников, однако их имена не раскрываются. Сам Ларриджани в этот список не входит, поскольку не является религиозным деятелем.

По информации NYT, его влияние в последние месяцы усилилось: он курирует вопросы внутренней безопасности, контакты с союзниками и участвует в переговорах с Вашингтоном по ядерной программе.

Координацию ключевых решений он доверил бывшему спикеру парламента и секретарю Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Руководителям приказано определить до четырех возможных заместителей на случай разрыва связи с верховным лидером или его гибели.

По данным шести высокопоставленных иранских чиновников и представителей Корпуса стражей исламской революции, Хаменеи делегировал часть полномочий узкому кругу доверенных лиц и поручил создать многоуровневую систему преемственности в военном и гражданском управлении.

США готовят удары по Ирану?

Напомним, ранее мы сообщали, что США рассматривают различные варианты военной операции против Ирана - от точечных ударов по представителям режима аятолл до полной смены режима.

Вчера, 21 февраля, стало известно, что новейший американский авианосец после перехода через Атлантику появился в Средиземном море. Передвижение корабля вызвало обсуждение среди военных аналитиков и наблюдателей из-за возможного дальнейшего маршрута и задачи.

Именно этот район рассматривается как наиболее близкая точка, где присутствие авианосной ударной группы может иметь практический военный смысл.

Расстояние до территории Ирана превышает 1500 километров, однако палубная авиация способна действовать на такой дистанции при поддержке воздушных танкеров.

Кроме того, ракетные эсминцы, входящие в состав авианосной группы, потенциально могут участвовать в системе противоракетной защиты Израиля в случае ракетных пусков.

Также ранее сообщалось, что США рассматривают план убийства лидера Ирана Али Хаменеи.