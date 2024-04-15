Иран утверждает, что предупреждал страны перед ударом по Израилю. В США опровергают

Официальные лица Турции, Иордании и Ирака заявили, что Иран широко известил о подготовке ударов по Израилю за несколько дней до атаки, включая некоторые подробности нападения. Однако чиновники США утверждают, что Тегеран не предупредил Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахяна, Тегеран сообщил соседним странам и союзнику Израиля США за 72 часа до нанесения удара.
В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что ведомство разговаривало с Вашингтоном и Тегераном перед нападением на Израиль, и передало сообщение как посредник, чтобы убедиться, что реакция будет "пропорциональной".
"Иран сказал, что реакция будет ответом на атаку Израиля на его посольство в Дамаске, и что она (реакция, - ред.) не пойдет дальше этого. Мы осознавали возможности. События не были неожиданностью", - сказал Rueters турецкий дипломатический источник.
При этом один высокопоставленный чиновник в администрации президента США Джо Байдена в разговоре с журналистами опроверг заявление Амирабдоллахиана, указав, что Вашингтон имел контакты с Ираном через швейцарских посредников, но не получил сообщения о нападении за 72 часа.
"Это абсолютно неправда. Они не сообщили, не передали ни одного сигнала", - цитирует агентство американского чиновника.
По словам неуказанного чиновника США, Тегеран направил Вашингтону сообщение только после того, как начались удары. Он добавил, что заявление Ирана о широком предупреждении может быть попыткой компенсировать отсутствие какого-либо серьезного ущерба от нападения.
"Мы получили сообщение от иранцев, поскольку это продолжалось, через швейцарцев", - заявил Reuters представитель США. Также американская сторона предполагает, что Тегеран надеялся нанести существенные разрушения своими ударами.
Напомним, поздно вечером 13 апреля Иран стал запускать по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет. Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и ответный ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет. Больше об итогах атаки Ирана на Израиль - читайте в материале РБК-Украина.
Президент Израиля Ицхак Герцог назвал "объявлением войны" воздушную атаку со стороны Ирана. По его словам, Израиль "рассматривает все варианты" ответа на атаку, но не ищет войны.
Также напомним, что 6 апреля США заявили о состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по объектам на территории Израиля, в том числе американских.
А 12 апреля, комментируя возможный удар Ирана, президент США Джо Байден сказал, что "это произойдет скорее раньше, чем позже", и призвал Тегеран не делать этого, а также заверил в преданности Штатов в вопросе защиты Израиля.
Также сообщалось, что 14 апреля "Группа семи" (G7) сделала совместное заявление после онлайн-встречи об атаке Ирана на Израиль. На иранскую атаку также отреагировали в НАТО.
Между тем Иран заявил, что может нанести удары по Израилю с большей силой в случае, если Тель-Авив "отомстит" за воздушное нападение 14 апреля. Выступая перед иностранными послами в Тегеране, глава МИД Ирана Хосейн Амирабдоллахиан сказал, что страна также сообщила Штатам, что удары по Израилю будут "ограниченными", и будут направлены "на самооборону".
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