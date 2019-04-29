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Іран та РФ проведуть військові навчання поблизу Перської затоки

Новини » Політика    29.04.2019 - 11:32
Іран та РФ проведуть військові навчання поблизу Перської затоки
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Навчання відбудуться в найближчі місяці

Іран та Російська Федерація (РФ) планують провести військово-морські навчання в районі Перської затоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

За словами командуючого Військово-морських сил Ірану контр-адмірала Хасейна Ханзаді, спільні навчання країн відбудуться в найближчі місяці.

"Російські кораблі прибудуть в південні іранські порти для участі в навчаннях в найближчі місяці", - повідомив він.

Зазначається, що військові маневри можуть відбутися в районі Ормузської протоки, яка розділяє Перську та Оманську затоки. Через цю затоку транспортується до 30% нафти з регіону.

Нагадаємо, раніше керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтону проти Тегерана.

РБК-Україна писало, що в Ірані допустили вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що зараз у них є безліч виборів, які вивчає влада країни, а вихід з договору - один з них.

Додамо, раніше в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та 14 організацій. США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції і Міністерству оборони. 

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