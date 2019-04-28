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В Ірані заявили про можливе блокування поставок нафти з Перської затоки

Новини » Політика    28.04.2019 - 20:30
В Ірані заявили про можливе блокування поставок нафти з Перської затоки
Фото: Мохаммед Багері (twitter.com/brave4all)

Це може трапитись, якщо буде "зростати ворожість"

Керівник генерального штабу Ірану Мохаммед Багері заявив, що вони можуть почати блокування поставок нафти з Перської затоки, якщо буде посилення санкцій Вашингтону проти Тегерана. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Багері заявив, що якщо буде продовжувати "зростати ворожість", то вони зможуть заблокувати Ормузьку протоку.

"Якщо наша нафта не транспортуватиметься цією протокою, то й нафта з інших країн, звісно, не транспортуватиметься нею", - повідомив керівник генштабу Ірану.

Відмітимо, що Ормузька протока має стратегічне значення, оскільки вважається головною транспортною артерією для міжнародних перевезень нафти.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані допустили вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф заявив, що зараз у них є безліч виборів, які вивчає влада країни, а вихід з договору - один з них.

Нагадаємо, раніше в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та організацій 14. США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції і Міністерству оборони. 

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