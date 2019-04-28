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В Ірані допустили вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Новини » Політика    28.04.2019 - 13:55
В Ірані допустили вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї
Фото: Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

Іранська влада може вийти з договору у відповідь на американські санкції

Іранська влада думає про вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Про це повідомив міністр закордонних справ країни Мохаммад Джавад Заріф, зраджують агентство Mehr і іранська редакція Radio Free Europe - Radio Farda.

"У Ісламської Республіки є безліч виборів, і влада країни вивчають їх, і те, що ви сказали, вихід з ДНЯЗ - один з них", - відповів Заріф на питання, чи розглядає Іран вихід з цієї угоди.

Як відомо, договір був підготовлений експертами ООН і вступив у березні 1970 року. В цілому учасниками договору є 190 держав. Поза договору залишаються Індія, Пакистан, Ізраїль. Також у 2003 році вийшла з угоди Північна Корея.

Нагадаємо, раніше в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та організацій 14.

США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції і Міністерству оборони. Повідомляється, що в Ірані продовжують використовувати міжнародну фінансову систему, щоб уникнути санкцій, у той час як режим фінансує тероризм та інші дестабілізуючі дії в регіоні".

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