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США ввели нові санкції проти Ірану

Новини » Політика    26.03.2019 - 16:07
США ввели нові санкції проти Ірану
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У санкційні списки потрапили дев'ять фізичних осіб

У список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та 14 організацій. Про це повідомляє Мінфін США.

США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції (IRGC) і Міністерству оборони.

Повідомляється, що в Ірані продовжують використовувати міжнародну фінансову систему, щоб уникнути санкцій, у той час як режим фінансує тероризм та інші "дестабілізуючі дії в регіоні".

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів підготувало новий пакет санкцій проти Ірану у зв'язку з розробкою ядерної програми.

"Сполучені Штати продовжать чинити максимальний тиск на іранський режим, використовуючи всі економічні інструменти для запобігання розвитку в Ірані зброї масового знищення", - підкреслив міністр фінансів Стівен Мнучин.

До цього президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів відносно Ірану.

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