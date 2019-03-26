США ввели нові санкції проти Ірану

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

У санкційні списки потрапили дев'ять фізичних осіб

У список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та 14 організацій. Про це повідомляє Мінфін США.

США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції (IRGC) і Міністерству оборони .

Повідомляється, що в Ірані продовжують використовувати міжнародну фінансову систему, щоб уникнути санкцій, у той час як режим фінансує тероризм та інші "дестабілізуючі дії в регіоні".

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів підготувало новий пакет санкцій проти Ірану у зв'язку з розробкою ядерної програми.

"Сполучені Штати продовжать чинити максимальний тиск на іранський режим, використовуючи всі економічні інструменти для запобігання розвитку в Ірані зброї масового знищення", - підкреслив міністр фінансів Стівен Мнучин.

До цього президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів відносно Ірану.