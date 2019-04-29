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Иран и РФ проведут военные учения вблизи Персидского залива

Новости » Политика    29.04.2019 - 11:32
Иран и РФ проведут военные учения вблизи Персидского залива
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Учения состоятся в ближайшие месяцы

Иран и Российская Федерация (РФ) планируют провести военно-морские учения в районе Персидского залива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IRNA.

По словам командующего Военно-морских сил Ирана контр-адмирала Хасейна Ханзади, совместные учения стран состоятся в ближайшие месяцы.

"Российские корабли прибудут в южные иранские порты для участия в учениях в ближайшие месяцы"- сообщил он.

Отмечается, что военные маневры могут состояться в районе Ормузского пролива, который разделяет Персидский и Оманский заливы. Через этот залив транспортируется до 30% нефти из региона.

Напомним, ранее руководитель генерального штаба Ирана Мохаммед Багери заявил, что они могут начать блокирование поставок нефти из Персидского залива, если будет усиление санкций Вашингтона против Тегерана.

РБК-Украина писало, что в Иране допустили выход из Договора о нераспространении ядерного оружия. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе заявил, что сейчас у них есть множество выборов, которые изучает власти страны, а выход из договора - один из них.

Добавим, ранее в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций. США ввели санкции против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции и Министерству обороны.

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