ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Санкції США не заважають Ірану продавати нафту

Новини » Політика    06.11.2018 - 21:16
Фото: Ешак Джахангірі (wikipedia.org)
Фото: Ешак Джахангірі (wikipedia.org)

Він все ж закликав європейські країни, які виступають проти американських антиіранських санкцій, посилювати торговельну співпрацю з Тегераном

Іран наголосив, що здатен і далі продавати достатній обсяг нафти попри американські санкції. Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на агенство Reuters, яке посилається на заяву іранського віце-президента Ешака Джахангірі.

"Американці постійно говорять, що зменшать обсяги продажів іранської нафти до нуля, проте, я мушу заявити, що насправді ми здатні й далі продавати необхідну для нас кількість цього ресурсу", - йдеться у заяві Джахангірі.

Проте він все ж закликав європейські країни, які виступають проти американських антиіранських санкцій, посилювати торговельну співпрацю з Тегераном, щоби підтримати нафтову галузь цієї держави.

Нагадаємо, раніше постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу попросив міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається обмежуватися сьогоднішнім відновленням санкцій проти Ірану.

США вивели з-під санкцій проти Ірану АЕС "Бушер" У США анонсували розширення санкцій проти Ірану
Новини України ІранСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся