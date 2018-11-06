Санкції США не заважають Ірану продавати нафту

Фото: Ешак Джахангірі (wikipedia.org)

Він все ж закликав європейські країни, які виступають проти американських антиіранських санкцій, посилювати торговельну співпрацю з Тегераном

Іран наголосив, що здатен і далі продавати достатній обсяг нафти попри американські санкції. Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на агенство Reuters, яке посилається на заяву іранського віце-президента Ешака Джахангірі.

"Американці постійно говорять, що зменшать обсяги продажів іранської нафти до нуля, проте, я мушу заявити, що насправді ми здатні й далі продавати необхідну для нас кількість цього ресурсу", - йдеться у заяві Джахангірі.

Проте він все ж закликав європейські країни, які виступають проти американських антиіранських санкцій, посилювати торговельну співпрацю з Тегераном, щоби підтримати нафтову галузь цієї держави.

Нагадаємо, раніше постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу попросив міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США.

Нагадаємо, радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається обмежуватися сьогоднішнім відновленням санкцій проти Ірану.