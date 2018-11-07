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Країни ОПЕК+ можуть повернутися до обмежень нафтовидобутку в 2019 році

Новини » Енергетика    07.11.2018 - 15:09
Фото: видобуток нафти (statoil.com)
Фото: видобуток нафти (statoil.com)

Обмеження видобутку нафти до 2019 року може запобігти можливе формування надлишку пропозиції на ринку

Країни ОПЕК і країни, які не входять в картель, можуть повернутись до обмежень видобутку нафти в 2019 році, щоб запобігти можливому формуванню надлишку пропозиції на ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлене джерело в ОПЕК сказало про це після інформації про те, що лідери глобального пакту ОПЕК+ - Росія і Саудівська Аравія, почали обговорювати можливість скорочення нафтовидобутку в 2019 році.

Зазначається, що найближчим неділю в Абу-Дабі відбудеться міністерська зустріч моніторингового комітету за участю представників ряду учасників ОПЕК та інших країн, які дотримуються нафтового пакту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ОПЕК не вдається вивести на ринок обіцяні додаткові обсяги нафти, так як зниження виробництва сировини в Ірані, Венесуелі та Анголі перебиває приріст в інших країнах.

Відзначимо, що в грудні 2016 року ОПЕК і ряд країн поза клубу, уклали пакт ОПЕК+, домовившись обмежити виробництво сировини для вирівнювання балансу глобального попиту і пропозиції. У червні 2018 року країни-учасниці домовилися підвищити видобуток до рівня дотримання угоди в 100%.

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