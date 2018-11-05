У США анонсували розширення санкцій проти Ірану

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Також в США заявили, що будуть жорстко діяти при застосуванні санкцій, які вже введені

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається обмежуватися сьогоднішнім відновленням санкцій проти Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, США планують ввести нові санкції.

"Ми не будемо задоволені введенням такого масштабу санкцій, який існував при адміністрації Обами в 2015 році. Будуть вжиті додаткові заходи і, що більш важливо, ми будемо дуже жорстко діяти при застосуванні тих санкцій, які вже введені", - сказав Болтон.

Нагадаємо, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.

Санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і іншіих галузей, що стосуються економіки. Спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс повідомив, що Вашингтон за допомогою енергетичних санкцій має намір скоротити до нуля нафтові доходи Ірану. Він підкреслив, що влада працюють над тим, щоб мінімізувати дестабілізацію на глобальному ринку.

При цьому Греція, Італія, Тайвань, Японія, Туреччина, Китай, Індія і Південна Корея тимчасово виводяться з-під санкцій.

Крім того, в банківській системі передачі інформації та здійснення платежів SWIFT заявили про припинення надання послуг кільком іранським фінансовим установам.