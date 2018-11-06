Іран просить ООН відреагувати на нові санкції США

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Іран закликав ООН відреагувати на введення США нових санкцій проти країни

Постійний представник Ірану при ООН Голям Алі Хошроу просить міжнародне співтовариство відреагувати на нові санкції США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, в листі генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу постпред Ірану зазначив, що санкції, введені щоб придушити нафтову і судноплавну промисловість Ірану, порушують резолюцію Ради Безпеки.

"Безвідповідальна поведінка США вимагає колективної відповіді від міжнародного співтовариства з метою підтримати верховенство закону, запобігти підрив дипломатії і захистити багатосторонність", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон заявив, що Вашингтон не збирається обмежуватися сьогоднішнім відновленням санкцій проти Ірану.

Разом з тим, 5 листопада Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року.