Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ: что известно

Отношения Ирана и США

Напомним, Соединенные Штаты 22 июня ударили по трем ядерным объектам на территории Ирана. Речь идет об объектах, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. США применили специальные противобункерные авиабомбы, предназначенные для поражения защищенных целей.

Вечером в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его стране удалось полностью уничтожить ядерную программу Ирана.

Президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию. Он сказал, что все ключевые объекты получили "монументальный ущерб".

В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предположил, что объект в Фордо мог устоять после американских ударов.

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