Іран призупинив співпрацю з МАГАТЕ: що відомо

Відносини Ірану та США

Нагадаємо, Сполучені Штати 22 червня вдарили по трьох ядерних об'єктах на території Ірану. Йдеться про об'єкти, розташовані у Фордо, Натанзі та Ісфахані. США застосували спеціальні протибункерні авіабомби, призначені для ураження захищених цілей.

Увечері в неділю міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що його країні вдалося повністю знищити ядерну програму Ірану.

Президент США Дональд Трамп підтвердив цю інформацію. Він сказав, що всі ключові об'єкти зазнали "монументальної шкоди".

Зі свого боку, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху припустив, що об'єкт у Фордо міг встояти після американських ударів.

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