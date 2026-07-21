ua en ru
Вт, 21 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран угрожает стране ЕС из-за помощи США

21:14 21.07.2026 Вт
2 мин
Тегеран будет воспринимать помощь Вашингтону как "соучастие в агрессии"
aimg Валерий Ульяненко
Иран угрожает стране ЕС из-за помощи США Фото: иранская ракета (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Иран предостерег Болгарию из-за намерений разместить на территории страны самолеты США. В Тегеране заявили, что такой шаг станет "соучастием в агрессии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство иностранных дел Ирана призвало болгарские власти не становиться "сообщником агрессоров и нарушителей международного права". В ведомстве подчеркнули, что любая помощь США в военных операциях против Тегерана будет иметь для Болгарии политические последствия.

Заявление иранской стороны прозвучало на фоне инициативы президента Болгарии Румена Радева, который предложил парламенту согласовать размещение американской авиации.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сегодня заявил, что США еще не закончили войну с Ираном и не собираются никуда уходить. Он также отметил, что Ирану понадобилось бы от 20 до 25 лет, чтобы отстроиться, если бы конфликт закончился прямо сейчас.

Отметим, Axios сообщило, что, несмотря на взаимные удары между США и Ираном, переговорный процесс между сторонами продолжается. В то же время, прекращение боевых действий, по данным источников, зависит от решения Дональда Трампа.

Сейчас он, как утверждается, настроен заставить Тегеран ответить за атаки в Ормузском проливе и гибель американских военных.

Кроме того, недавно The Washington Post сообщило, что Соединенные Штаты готовятся к более масштабному военному противостоянию.

По информации издания, Пентагон уже усиливает свое присутствие на Ближнем Востоке, увеличивая количество боевых самолетов в регионе.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Болгария Иран
Новости
Германия и Британия тайно создают новые ракеты для поражения РФ, - СМИ
Германия и Британия тайно создают новые ракеты для поражения РФ, - СМИ
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилья"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилья"