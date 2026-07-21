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Іран погрожує країні ЄС через допомогу США

21:14 21.07.2026 Вт
2 хв
Тегеран сприйматиме допомогу Вашингтону як "співучасть в агресії"
aimg Валерій Ульяненко
Іран погрожує країні ЄС через допомогу США Фото: іранська ракета (Getty Images)
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Іран застеріг Болгарію через наміри розмістити на території країни літаки США. У Тегерані заявили, що такий крок стане "співучастю в агресії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство закордонних справ Ірану закликало болгарську владу не ставати "спільником агресорів та порушників міжнародного права". У відомстві наголосили, що будь-яка допомога США у військових операціях проти Тегерана матиме для Болгарії політичні наслідки.

Заява іранської сторони пролунало на тлі ініціативи президента Болгарії Румена Радева, який запропонував парламенту погодити розміщення американської авіації.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп сьогодні заявив, що США ще не закінчили війну з Іраном і не збираються нікуди йти. Він також зазначив, що Ірану знадобилося б від 20 до 25 років, щоб відбудуватися, якби конфлікт закінчилася б прямо зараз.

Зазначимо, Axios повідомило, що попри взаємні удари між США та Іраном переговорний процес між сторонами триває. Водночас припинення бойових дій, за даними джерел, залежить від рішення Дональда Трампа.

Наразі він, як стверджується, налаштований змусити Тегеран відповісти за атаки в Ормузькій протоці та загибель американських військових.

Крім того, нещодавно The Washington Post повідомило, що Сполучені Штати готуються до більш масштабного військового протистояння.

За інформацією видання, Пентагон уже посилює свою присутність на Близькому Сході, збільшуючи кількість бойових літаків у регіоні.

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