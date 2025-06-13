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Иран подтвердил ликвидацию топ-командующего, который передавал России "Шахеды"

Фото: Амир-Али Хаджизаде (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Корпус стражей исламской революции Ирана подтвердил, что его командующий аэрокосмическими силами погиб вместе с другими офицерами в результате авиаудара Израиля по командному центру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Амир-Али Хаджизаде вместе с группой храбрых и преданных бойцов этих сил погибли мученической смертью в результате израильской атаки на их командный центр, - говорится в заявлении стражей.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, Хаджизаде имел прямое отношение к передаче России дронов-камикадзе Shahed.

 

Атака Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня авиация Израиля в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по военным и ядерным объектам Ирана. В частности был поражен крупнейший объект обогащения урана в районе Натанза.

Позже ЦАХАЛ заявил, что собрал и проанализировал большое количество разведывательных материалов, свидетельствующих о наличии у Ирана конкретного плана по уничтожению Израиля.

Во время авиаударов Израиля в Иране погибли по меньшей мере 20 иранских высокопоставленных командиров.

Также ЦАХАЛ писал, что во время авиаудара было атаковано более 100 целей на территории Ирана.

Кроме того, израильская армия объявила о завершении масштабной операции по авиаударам по ракетной инфраструктуре Ирана. За последние часы были уничтожены десятки военных объектов.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

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