Іран підтвердив ліквідацію топ-командувача, який передавав Росії "Шахеди"

Атака Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч на 13 червня авіація Ізраїля в рамках операції "Левиний народ" завдала ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Зокрема було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що зібрав й проаналізував велику кількість розвідувальних матеріалів, які свідчать про наявність в Ірану конкретного плану щодо знищення Ізраїля.

Під час авіаударів Ізраїля в Ірані загинули щонайменше 20 іранських високопоставлених командирів.

Також ЦАХАЛ писав, що під час авіаудару було атаковано більше ніж 100 цілей на території Ірану.

Орім того, ізраїльська армія оголосила про завершення масштабної операції з авіаударів по ракетній інфраструктурі Ірану. За останні години були знищені десятки військових об’єктів.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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