Иран пересек черту. Кулеба предложил Зеленскому рассмотреть возможность разрыва дипотношений

Украина может принять решение о разрыве дипломатических отношений с Ираном в любой момент в зависимости от поведения Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью ВВС Украины .

Кулеба отметил, что не знает, кто стоит за взрывами на иранских заводах, которые произошли в конце января. Он добавил, что Украина исторически ничего злого Ирану не сделала. В то же время страна начала поставлять дроны-камикадзе России для агрессии против Украины. Кулеба подчеркнул, что Иран пересек черту.

"Это наш сигнал Ирана - как бы выгодно ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду. Дальше уже решение Ирана, как им действовать", - сказал министр.

Кулеба также отметил, что он внес на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. По его словам, этот вопрос абсолютно открыт.

"Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана", - добавил он.

Взрывы в Иране

Ночью 29 января в Иране на ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны страны утверждает, что была совершена атака беспилотниками. В частности, в Исфахане произошел взрыв на заводском складе с боеприпасами.

Аналитики ISW отмечают, что взрывы в Иране не связаны с операцией спецслужб Израиля по уничтожению оборонного завода по производству баллистических ракет и беспилотников.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что события в Иране демонстрируют последствия политики их руководства.

Добавим, что Иран продолжает поддерживать Россию в войне против Украины, передавая Кремлю дроны-камикадзе, которыми потом захватчики атакуют украинские города.

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