Спикер Воздушных сил о событиях в Иране: это последствия их политики

События в Иране демонстрируют последствия политики их руководства. В частности, Тегеран продолжает поддерживать Москву в ее агрессии, предоставляя вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Происходящее в Иране можно лишь назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", - говорит Игнат.

В свою очередь, он напомнил, что РФ хочет получать от иранцев то вооружение которое у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты и ударные беспилотники (такие, как Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет от Москвы самолеты.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", - отметил Игнат.

Что произошло в Иране

Напомним, что в ночь на 29 января в социальных сетях и СМИ появилась информация о многочисленных взрывах в Иране на производстве дронов, нефтеперерабатывающих предприятиях и военных базах в Иране. Эти сообщения подкреплялись видео с пожарами.

В свою очередь официальный Тегеран подтвердил, что на его объекты была совершена атака дронами. Правда, по их данным, она была "неудачной", а самих дронов было три: один сбила ПВО, а другие попали в "оборонные ловушки".

Так что точно говорить о масштабах и эффективности атаки на иранские объекты рано, поскольку получить верифицированную информацию из Ирана сложно.

Добавим, что Иран в свою очередь продолжает поддерживать Россию в войне против Украины, передавая Москве дроны-камикадзе, которыми потом оккупанты атакуют украинские города.

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