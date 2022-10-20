На зло Америке. Зачем Иран помогает Путину в войне против Украины

Почему Россия обратилась к Ирану за военной помощью, где еще могут сотрудничать две страны-изгоя и что иранцы рассчитывают получить от Москвы взамен – в материале РБК-Украина.

С началом первой, февральской, волны санкций называющие себя независимыми российские медиа активно писали о том, что "РФ превращается в Иран". И задавались вопросом о том, как это: годами и десятилетиями жить под масштабными санкциями Запада.

Спустя несколько месяцев страна-агрессор действительно продвинулась в направлении Ирана: вводятся все новые и новые пакеты санкций, международные компании отказываются иметь дело с россиянами из-за чрезмерной токсичности таких контактов, усиливается международная изоляция. Уже на общеевропейском уровне поднимается вопрос о признании РФ страной-спонсором терроризма – в таком статусе Иран находится десятилетиями.

Неудивительно, что к исходу восьмого месяца полномасштабной войны две авторитарные страны заметно сблизились. Помимо жизни под санкциями и общего пренебрежения понятиями прав и свобод человека, их объединяет и желание разрушить западный миропорядок, где центральное место занимают США.

Решением поставить в РФ дроны-камикадзе Иран де-факто вступил в конфликт на стороне страны-агрессора. И стал, по сути, ее вторым, после Беларуси, союзником в мире.

Терроризм и пропаганда

С начала осени российско-украинская война явно пошла в проигрышную для Москвы сторону. ВСУ планомерно освобождают оккупированные территории, взрываются объекты на территории самой РФ, мобилизация оказалась предсказуемо непопулярной. Аннексия четырех украинских областей ни к какой эйфории в российском обществе не привела.

На этом фоне Кремлю было важно дать населению хоть какой-то повод для радости. Здесь очень кстати оказался Иран, продавший России неопределенное количество дронов-камикадзе. По словам президента Владимира Зеленского, общий заказ РФ составил 2400 единиц.

Иранский дрон Shahed-136 (фото: Getty Images)

Сейчас именно иранские "шахеды" стали главной угрозой мирным жителям, которые проживают вдали от линии фронта. Основной их удар направлен на объекты энергетической инфраструктуры, но, естественно, под удар попадают и обычные дома, как в Киеве. Каждая успешная атака вызывает восторг у российских пропагандистов и поддерживающей агрессию публики.

Иранские дроны, конечно, способны потрепать нервы обычным украинцам и повредить энергетическую инфраструктуру. Но вот на ситуацию на фронте они, де-факто, никак не влияют.

Это связано с их спецификой – Shahed-136 (а именно эти беспилотники россияне обычно применяют) не способны атаковать динамичные цели, которые появляются в фронтовых условиях, а могут лишь лететь по заранее определенным координатам. Таким образом, как-то остановить украинское контрнаступление они не способны, а пригодны лишь для пропагандистских целей и террора. К таким выводам пришли и аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Сложные отношения

Союз двух ненавидящих США авторитарных режимов, России и Ирана, выглядит абсолютно естественным. Даже несмотря на то, что Иран – исламское государство, а в РФ российское православие почти слилось с государственным аппаратом.

Тем не менее, с начала масштабной агрессии РФ Тегеран долгое время избегал открыто поддерживать Москву, заняв нейтральную позицию с ритуальными призывами к "мирному урегулированию", во многом похожую на позицию Индии и Китая. Впрочем, на июльской встрече с Владимиром Путиным высший руководитель Ирана Али Хаменеи все же назвал российскую агрессию против Украины "превентивной", дав понять, что в целом его страна солидаризируется с Москвой.

На тот момент в разгаре были тяжелые переговоры о восстановлении ядерной сделки с Ираном – ключевого соглашения, определяющего и уровень жизни внутри страны, и ее место в мировой экономике.

Соглашение было подписано в 2015 году между Ираном, пятью постоянными членами Совбеза ООН (США, Китаем, РФ, Великобританией, Францией), а также Германией. Его суть сводилась к отмене части западных санкций (в первую очередь, эмбарго на иранскую нефть), в обмен на согласие Ирана вывезти за рубеж основную часть обогащенного урана, допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты и т.д. Проще говоря, Запад хотел убедиться, что Иран не создает свое ядерное оружие, в обмен на это – пустить Иран на мировой нефтяной рынок.

В 2018 году тогдашний президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения, в ответ Иран начал нарушать свои обязательства по обогащению урана. С 2021 года шли крайне тяжелые переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки, стороны обменивались письмами и пакетами предложений, но без видимых успехов.

Разрушенный после атаки "шахеда" дом в Киеве (фото: Getty Images)

Аналитик Украинского института будущего Илия Куса в разговоре с РБК-Украина предположил, что именно провал ядерной сделки привел к тому, что Иран решился на продажу России своих дронов-камикадзе.

"Возможность подписания сделки и снятия санкций – это был единственный стимул для Ирана не сближаться с РФ. Но как только они увидели летом, что ничего не будет, санкции никто снимать не будет, тогда антиамериканские радикалы продавили решение продать беспилотники. То есть, на чашах весов было: или мы подписываем сделку, снимаем санкции и выходим на западные рынки, или наоборот", – сказал изданию Куса.

По его словам, ключевым фактором для Ирана является его противостояние с США, и российско-украинскую войну там рассматривают лишь как борьбу РФ и Запада. Следовательно, в логике Тегерана его помощь России ослабит Запад и, соответственно, будет на руку самому Ирану.

Как отмечается в материале Европейского совета по международным отношениям, многие представители иранских элит относятся к России достаточно подозрительно, в силу исторических причин. Действительно, российско-иранские отношения никогда не были особенно теплыми, Тегеран подозревал Москву в попытках ослабить или даже расколоть Иран, начиная с 20-х годов прошлого века, в советское время такие попытки предпринимались неоднократно.

При этом, говорится в материале, среди самих иранских элит есть два подхода к отношениям с Москвой. Первый разделяет аятолла Хаменеи, руководство Корпуса стражей исламской революции и другие влиятельные деятели. Они полагают, что сотрудничество с РФ в противовес США необходимо для сохранения иранского режима. Другая группа, представленная экс-президентом Хасаном Рухани и другими бывшими, но остающимися "в орбите" чиновниками уверена, что излишняя зависимость от России опасна и двери к сотрудничеству с Западом надо оставлять открытыми. Как видно по последним событиям, это умеренное крыло внутреннюю борьбу проиграло.

Примечательно, что весной этого года РФ де-факто блокировала переговоры по ядерной сделке, выдвигая свои требования: вывести ее двусторонние отношения с Ираном из-под действия введенных к тому времени антироссийских санкций.

В целом, российско-иранские отношения сейчас строятся вокруг попыток двух находящихся в изоляции стран использовать возможности и уязвимости друг друга, при этом являясь прямыми конкурентами на нескольких сырьевых рынках.

В первую очередь, речь о нефти. Ещё летом, когда история с дронами не набрала ход, а перспективы ядерной сделки выглядели вполне возможными, Москва и Тегеран официально обсуждали возможность нефтяного "размена". По этой схеме РФ поставляла бы в Иран свою нефть для иранских потребителей. А Тегеран, избавившись от санкций, морским путем и на свои танкерах экспортировал свою нефть на глобальный рынок.

Но сейчас шансов на заключение ядерной сделки почти не осталось. И кадры разрушений в Украине из-за атак иранских дронов, сыграли в этом не последнюю роль. Как заявил на днях спикер Госдепа США Нед Прайс, ядерная сделка с Ираном сейчас не в фокусе внимания американских властей.

Встреча Али Хаменеи и Владимира Путина 19 июля (фото: Getty Images)

В случае России играет роль и экономический фактор. "Сейчас россияне считаются, пожалуй, наименее заинтересованными в сделке, поскольку она вернет значительные объемы иранской нефти и газа на международный рынок, конкурируя с собственными продажами России и потенциально снижая цены", – отмечает The New York Times.

Таким образом, Москва и Тегеран останутся прямыми конкурентами на азиатских рынках нефти, куда обе страны еще имеют доступ. Причем россияне здесь все чаще оказываются в выигрыше, предлагая покупателям такие скидки, которые иранцы потянуть не в состоянии. По информации Bloomberg, общий экспорт иранской нефти сократился на четверть. Москва также вытесняет Тегеран и с других рынков, в частности, стали и битума.

Тем не менее, интерес Ирана к сотрудничеству с РФ не исчерпывается только финансовой выгодой от массовой продажи дронов (к тому же, весьма дешевых) или желанием насолить американцам. Иран заявляет о себе как о видном поставщике вооружений, к услугам которого вынуждена прибегать даже Россия, которую многие в мире до сих пор считают военной сверхдержавой.

Кроме того, условия российско-иранской сделки остаются абсолютно засекреченными. Что ещё, помимо денег, Москва предложила Тегерану, неизвестно. Вполне вероятно, речь может идти о технологиях, в частности, военных, доступ к которым у Ирана ограничен уже несколько десятилетий.

"Российско-иранское военное сотрудничество всегда было проблематичным. А сейчас россияне могли пообещать передать Ирану технологии, например, связанные с боевой авиацией – то, в чем Иран не преуспел. Также РФ могла пообещать Ирану подыграть в региональных конфликтах, в первую очередь, в Сирии", – сказал РБК-Украина Илия Куса.

Интерес России к сотрудничеству тоже не сводится к получению оружия. В условиях санкций ей очень нужны любые новые рынки, как для экспорта, так и для импорта, в том числе по серым схемам. Так, с марта по октябрь иранский экспорт в РФ вырос на 70%. Хотя в целом российско-иранская торговля пока не особо интенсивна, ее годовой объем – около 4 млрд долларов (торговля между РФ и Евросоюзом до санкций была больше в сто с лишним раз).

Очень полезным для РФ может быть и иранский опыт жизни под санкциями – к примеру, как обходиться без платежной системы SWIFT или покупать нужные товары через посредников. Совместную российско-иранскую платежную систему обещают запустить уже до конца года. Хотя сообщения о подобных проектах появлялись и ранее, и они ни разу ни к чему не приводили.

Санкции для галочки

Несмотря на то, что Иран нарвался на резкое осуждение Украины и всего цивилизованного мира за свою военную помощь России, власти страны продолжают упорно отрицать сам факт продажи РФ каких-то беспилотников. Впрочем, иранцев подвел сам аятолла Хаменеи, который не смог публично не похвастаться тем, что "теперь иранские беспилотники называют грозными".

Ряд западных медиа также сообщили, что Иран, помимо новых дронов, согласился поставить России ракеты малой дальности “Fateh-110” и “Zolfaghar”, которые поражают цели на расстоянии от 300 до 700 километров. Причем речь идет о сотнях единиц, а сама поставка может состояться буквально в ближайшие дни.

На действия Ирана Украина собирается отреагировать разрывом дипломатических отношений, соответствующее предложение Зеленскому внес глава МИД Дмитрий Кулеба. Европа уже отреагировала санкциями, впрочем, довольно скромными: под них попали три физлица и одна компания-производитель дронов.

Иранская ракета "Zolfaghar" (фото: Getty Images)

И в целом, о каких-то новых масштабных, секторальных санкциях против Ирана, которые в теории могли бы вынудить его изменить подход к российско-украинской войне, речь пока не идет. Возможно, Евросоюз решит присоединиться к тем санкциям, которые в 2018-ом году ввели против Ирана американцы, но не более того.

Тем более, в отличие от российского, иранский режим привык десятилетиями выживать под жестким санкционным давлением и во многом к нему адаптировался. Безусловно, дальнейшее обострение отношений с Западом еще ухудшит жизнь рядовых иранцев. Уже более месяца они выходят на протесты по всей стране, по некоторым оценкам, погибли уже более двух сотен человек. Но шансы на то, что эти акции перерастут в революцию, фактически нет – в Иране массовые протесты и их кровавое подавление являются довольно привычным делом, и каждый раз режиму удавалось устоять.

То, что Россия вынуждена обращаться за прямой военной помощью к странам-изгоям вроде Ирана, доказывает правильность подсчетов украинской и западных разведок: военные ресурсы страны-агрессора по ряду категорий уже критически низкие. Но возможность еще несколько недель или месяцев терроризировать тыловые регионы Украины у РФ с помощью Ирана еще остается.