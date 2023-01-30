Взрывы по всему Ирану не связаны с атакой дронов на военный завод, - ISW

Взрывы в ряде населенных пунктов Ирана не связаны с операцией спецслужб Израиля по уничтожению оборонного завода по производству баллистических раке и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что аккаунты в социальных сетях сообщали о дополнительных взрывах и пожарах по всему Ирану примерно в то же время, что и атака беспилотников, однако "эти события, вероятно, были случайными авариями или были искажены".

Несколько взрывов произошли после землетрясения силой 5,9 балла на северо-западе Ирана, которое, скорее всего, и стало причиной этих событий.

Пользователи социальных сетей также сообщали о полетах иранских истребителей над Тегераном.

"Нет никаких доказательств того, что произошли какие-либо взрывы, или изображений каких-либо повреждений, которые могли быть вызваны взрывами. Эти сообщения, скорее всего, предполагают, что режим поднял истребители с аэродромов, расположенных недалеко от этих мест, в ответ на удары беспилотников, а жители ошибочно приняли звуки военных самолетов за взрывы", - говорится в отчете.

По мнению экспертов, атака подчеркивает степень проникновения израильских спецслужб в сферу безопасности Ирана.

В ISW предполагают, что Иран не выдвигает прямых обвинений, пока не решит, как будет реагировать.

"Иранские лидеры могут отдать приказ об атаках через посредников на позиции США в Ираке и Сирии или в Израиле в ближайшие недели в отместку. Это нападение также, вероятно, еще больше усилит обеспокоенность Ирана по поводу предполагаемого присутствия израильских спецслужб в Азербайджане и Иракском Курдистане", - пишут эксперты.

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

В частности, в Исфахане взрыв произошел на заводе с боеприпасами.

В Азершехре загорелся завод по производству автомобильной химии. В результате сильного пожара взорвались резервуары с готовой продукцией, также огнем уничтожен автомобиль спасателей.

Кроме того, по данным СМИ, тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране нанес Израиль. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

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