Іран передав Франції "чорні ящики" літака МАУ, а у Франції горів ще один собор: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Іран передав французькій стороні "чорні ящики" збитого літака МАУ, біля берегів Нігерії викрали шістьох українських моряків, у Франції через рік після пожежі в Нотр-Дамі загорівся ще один собор. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 18-19 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Іран передав Франції "чорні ящики" збитого літака МАУ

Іран передав французькій стороні "чорні ящики" збитого літака "Міжнародних авіаліній України". Очікується, що розшифровка почнеться вже в понеділок, 20 липня. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, передає місцевий ресурс parsine.com.

"У цьому відношенні французький уряд дуже добре співпрацював з іранською делегацією, і я хотів би подякувати Франції ", - додав Бахарванд.

Біля берегів Нігерії викрали шістьох українських моряків

При захопленні танкера біля берегів Нігерії пірати викрали шістьох українських моряків. Загалом в заручники були захоплені 13 членів екіпажу танкеру Curacao Trader.

Напад на танкер стався в найвіддаленішій від берега точці серед усіх зафіксованих раніше випадків піратства у Гвінейській затоці.

В Раді готують "велику парламентську реформу"

В Україні готують закон про опозицію, але парламент потребує змін і в коаліції. В законопроекті пропонують розписати, як працює коаліція, а не тільки, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї.

Про це народний депутат від "Слуги Народу" Галина Третьякова заявила в інтерв'ю "Громадському".

Нардеп вважає, що це допоможе налагодити співпрацю між депутатами та уникнути бійок та негативних явищ у Раді.

Після встановлення нових критеріїв до списку "зелених" потрапили 9 країн

Після встановлення нового порогу щодо активних хворих на 100 тисяч населення, до переліку "зелених" країн потрапило 9 держав. З усіх країн, які додались - це Албанія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Степанов заявив, що на сайті МОЗ було одразу опубліковано оновлений список.

Суддя Вовк заперечує отримання підозри

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив, що підозри йому ніхто не вручав. Обшуки в ОАСК 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.

Про це Вовк написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру чолі ОАСК Павла Вовка. Також підозра повідомили його заступнику, ще п'ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюку.

В Одеській області в ДТП загинули 6 осіб, ще 3 постраждали

В суботу вранці, 18 липня, в Ізмаїльському районі Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Жертвами аварії стали 6 людей, ще трьох госпіталізували.

Як повідомляє місцева поліція, в автомобілі "ВАЗ" їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони - колишні однокласники, жителі Ренійського району. Хлопці поверталися з відпочинку і всі загинули на місці події. У зустрічному напрямку, в село Приморське Кілійського району на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п'ятеро членів сім'ї з Ізмаїла. 63-річний водій та його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє - в лікарні.

Попередньо встановлено, що зіткнення авто сталося, коли "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу.

У Франції через рік після пожежі в Нотр-Дамі загорівся ще один собор

У французькому Нанті горів середньовічний кафедральний собор Петра і Павла.

Пожежа почаласяс в суботу 18 липня, близько 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом). Загоряння було неконтрольованим і вогонь швидко поширився будівлею. На місце направили понад 100 пожежників, вогонь загасили за допомогою пожежних драбин.

Поліція затримала 39-річного мігранта, який працював волонтером в соборі й відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі, однак пізніше його відпустили, не підтвердивши його причетність до підпалу.

З'явилися фото зсередини собору після пожежі.

Вчені заявили про розпад одного з континентів

Вчені зафіксували розділення африканського континенту на два окремі материки. Цей складний геологічний процес відбувається в одному з найспекотніших місць на Землі - вздовж посушливої ділянки одного з дев'яти регіонів Ефіопії Афар.

Розкол Африки на дві частини та створення нового океану, як вважають вчені, відбудеться через 5-10 мільйонів років.