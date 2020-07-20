Пожежа в Нантському соборі: підозрюваного у причетності до підпалу відпустили

Фото: пожежа у Нантському соборі (twitter.com/MailOnline)

Його причетність до підпалу не підтверджена

У Франції поліція відпустили чоловіка, який був затриманий за підозрою у причетності до підпалу готичного собору в місті Нант. Висновок про його причетність до пожежі назвали передчасним.

Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що затриманого звільнили на наступний день після того, як він був взятий під стражу. У поліції чоловіка допитали, зокрема, він відповів на запитання про свій розпорядок дня.

"Слідчі не вважають за потрібне тримати його під вартою", - йдеться в повідомленні.

За даними телеканалу, слідство не буде порушувати проти затриманого кримінальну справу. Його причетність до підпалу собору не підтверджують.

Раніше стало відомо, що поліція затримала 39-річного мігранта, який працював волонтером в соборі й відповідав за закриття дверей на ключ у день пожежі.

Нагадаємо, в Нанті 18 липня загорівся середньовічний кафедральний собор Петра і Павла.

РБК-Україна писало, що пожежа в Нантському соборі у Франції могла статися в результаті навмисного підпалу.