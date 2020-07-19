Після встановлення нових критеріїв до списку "зелених" потрапили 9 країн

Фото: люди в аеропорту (pixabay)

На сайті МОЗ було опубліковано оновлений список

Після встановлення нового порогу щодо активних хворих на 100 тисяч населення, до переліку "зелених" країн потрапило 9 держав. З усіх країн, які додались - це Албанія, Румунія, Болгарія, Сербія, Чехія, Єгипет.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Степанов заявив, що на сайті МОЗ було одразу опубліковано оновлений список.

"Хотів би наголосити, що після збільшення цього порогу наші громадяни, які повертаються з цих країн, не потребують проходження двотижневої самоізоляції", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Україна скоротила список країн "червоної зони", по прибуттю з яких необхідно проходити обсервацію або здавати тести на коронавірус.

Зазначимо уряд України схвалив зміну критеріїв для внесення країн в "червоний список" - тепер у цю зону потрапляють ті, в яких більше 50 активних випадків коронавіруса на 100 тисяч населення.

Додамо, Болгарія дозволила українцям в'їзд без обсервації і тестів на COVID-19.