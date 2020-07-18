ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Франції через рік після пожежі в Нотр-Дамі загорівся ще один собор

Нант, Субота 18 липня 2020 11:22
У Франції через рік після пожежі в Нотр-Дамі загорівся ще один собор
Фото: пожежа в соборі Нанта (twitter.com/Herms23365159)
Автор: РБК-Україна

Нантський собор охопило полум'я, причини пожежі поки невідомі

У французькому Нанті загорівся середньовічний кафедральний собор Петра і Павла. На місці вже працюють пожежники, займання на даний момент локалізовано.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Повідомляється, що пожежа почалася близько 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом). Загоряння було неконтрольованим і вогонь швидко поширився будівлею. На місце направили понад 100 пожежників, вогонь гасять за допомогою пожежних драбин.

На даний момент відомо, що його вдалося локалізувати. Пожежна служба департаменту Атлантична Луара закликає людей не підходити до місця події.

Нантський собор уже був частково зруйнований вогнем у 1972 році, коли при ремонті даху перекинули факел. Собор будувався протягом 457 років - з 1434 по 1891 рік.

Нагадаємо, в квітні 2019 року у Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, пожежу загасили протягом доби; в результаті події було зруйновано шпиль, частину даху, а також пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері сталася через роботи з реставрації будівлі, зокрема, спочатку загорілися будівельні ліси, висота яких досягала 100 метрів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФранціяпожежаУкраїнська платформа "Собор"
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся