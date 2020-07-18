У Франції через рік після пожежі в Нотр-Дамі загорівся ще один собор

Фото: пожежа в соборі Нанта (twitter.com/Herms23365159)

Нантський собор охопило полум'я, причини пожежі поки невідомі

У французькому Нанті загорівся середньовічний кафедральний собор Петра і Павла. На місці вже працюють пожежники, займання на даний момент локалізовано.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Повідомляється, що пожежа почалася близько 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом). Загоряння було неконтрольованим і вогонь швидко поширився будівлею. На місце направили понад 100 пожежників, вогонь гасять за допомогою пожежних драбин.

На даний момент відомо, що його вдалося локалізувати. Пожежна служба департаменту Атлантична Луара закликає людей не підходити до місця події.

Нантський собор уже був частково зруйнований вогнем у 1972 році, коли при ремонті даху перекинули факел. Собор будувався протягом 457 років - з 1434 по 1891 рік.

Breaking: There is a massive fire at the historic Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/QTkPsD0LSr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 18, 2020

Les pompiers arrivent sur place pic.twitter.com/KQHsuONkwb — Valentin Bourdaud (@ValBourdaud) July 18, 2020

Нагадаємо, в квітні 2019 року у Парижі загорівся собор Нотр-Дам де Парі, пожежу загасили протягом доби; в результаті події було зруйновано шпиль, частину даху, а також пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Пожежа в соборі Паризької Богоматері сталася через роботи з реставрації будівлі, зокрема, спочатку загорілися будівельні ліси, висота яких досягала 100 метрів.