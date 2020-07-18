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Іран передав Франції "чорні ящики" збитого літака МАУ

Тегеран, Субота 18 липня 2020 13:44
Іран передав Франції "чорні ящики" збитого літака МАУ
Фото: заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд (irna.ir)
Автор: РБК-Україна

Розшифровка самописців почнеться наступного тижня

Іран передав французькій стороні "чорні ящики" збитого літака "Міжнародних авіаліній України". Очікується, що розшифровка почнеться вже в понеділок, 20 липня.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, передає місцевий ресурс parsine.com.

За його словами, бортові самописці передали Франції ще вчора.

"У цьому відношенні французький уряд дуже добре співпрацював з іранською делегацією, і я хотів би подякувати Франції ", - додав Бахарванд.

Нагадаємо, раніше заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць заявила, що Київ відправить до Франції двох фахівців, які візьмуть участь в розшифровці "чорних скриньок".

Авіакатастрофа сталася 8 січня 2020 року в той час, як літак рейсу Тегеран-Київ набирав висоту. В результаті загинули 176 осіб, іранська влада через кілька дні визнала, що збила літак.

У липні іранська сторона заявила, що в комплексі ППО, який завдав удару по українському літаку, були порушені настройки, і це нібито призвело до фатальної помилки при виявленні борту.

Крім того, стало відомо, що Тегеран готовий почати переговори про виплату компенсацій сім'ям загиблих.

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