Сколько Ирану нужно времени для возобновления обогащения урана: оценка МАГАТЭ

Ирану может понадобиться несколько месяцев на возобновление обогащения урана до прежнего уровня, несмотря на ущерб на ядерных объектах из-за атак США и Израиля.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Руководитель МАГАТЭ подтвердил, что некоторые ядерные объекты по-прежнему "существуют".

"Я бы сказал, что за несколько месяцев они смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран, или даже меньше", - оценил Гросси в интервью CBS News.

Отвечая на вопрос о слухах, будто Иран смог перевезти часть запасов высокообогащенного урана, он ответил, что в МАГАТЭ не знают, где может находиться материал.

"Что-то могло быть уничтожено в ходе атаки, но что-то могло быть перемещено. Так что в какой-то момент должно быть разъяснение", - добавил он.