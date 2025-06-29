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Сколько Ирану нужно времени для возобновления обогащения урана: оценка МАГАТЭ

Воскресенье 29 июня 2025 06:27
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Сколько Ирану нужно времени для возобновления обогащения урана: оценка МАГАТЭ Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images_
Автор: Мария Рагуткина

Ирану может понадобиться несколько месяцев на возобновление обогащения урана до прежнего уровня, несмотря на ущерб на ядерных объектах из-за атак США и Израиля.

Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Руководитель МАГАТЭ подтвердил, что некоторые ядерные объекты по-прежнему "существуют".

"Я бы сказал, что за несколько месяцев они смогут запустить несколько каскадов центрифуг, которые будут производить обогащенный уран, или даже меньше", - оценил Гросси в интервью CBS News.

Отвечая на вопрос о слухах, будто Иран смог перевезти часть запасов высокообогащенного урана, он ответил, что в МАГАТЭ не знают, где может находиться материал.

"Что-то могло быть уничтожено в ходе атаки, но что-то могло быть перемещено. Так что в какой-то момент должно быть разъяснение", - добавил он.

Удары по Ирану

Напомним, Израиль атаковал иранские высокозащищенные ядерные объекты с помощью беспилотников и военных самолетов, чтобы помешать режиму создать ядерную бомбу. Война между странами длилась 12 дней, пока не было объявлено перемирие.

США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам - в Фордо, Натанзе и Исфахане - 22 июня. Президент США Дональд заявил, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена.

По данным ISW, на днях Иран, судя по всему, приступил к ремонтным работам на объекте в Натанзе, о чем свидетельствуют спутниковые снимки.

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