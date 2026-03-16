Иран обновил условия перемирия: Тегеран сделал новое заявление по войне

01:45 16.03.2026 Пн
2 мин
Пока не ясно, как на новые условия отреагирует Израиль и США
aimg Никончук Анастасия
Фото: Иран (GettyImages)

Посол Ирана в Саудовской Аравии Алиреза Энаяти заявил, что отношения Тегерана со странами Персидского залива требуют серьезного пересмотра на фоне войны с участием США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Читайте также: В Израиле озвучили сроки войны против Ирана

Призыв к новому формату сотрудничества

В комментарии для Reuters дипломат отметил, что государства региона остаются соседями и не могут существовать друг без друга.

Поэтому, по его словам, нынешняя ситуация требует серьезного анализа и корректировки существующих подходов.

Энаяти также указал, что ситуация последних десятилетий стала результатом внутренней разобщенности и чрезмерной зависимости стран региона от внешних игроков.

В этой связи он призвал углублять взаимодействие между государствами Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также Ираном и Ираком.

Масштаб атак в регионе

С начала войны 28 февраля страны Персидского залива подверглись более чем двум тысячам ракетных и беспилотных атак.

Среди целей оказались дипломатические представительства, военные объекты США, а также ключевая нефтяная инфраструктура, порты, аэропорты, гостиницы и жилые здания.

Наибольшее количество ударов пришлось на Объединенные Арабские Эмираты, однако последствия атак ощутили и другие государства региона, которые осудили действия Ирана.

Обвинения и позиция Тегерана

Посол Ирана отверг утверждения о причастности Тегерана к атакам на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, включая нефтеперерабатывающий комплекс Рас-Танура и попытки ударов по месторождению Шайбах.

По словам дипломата, Иран не несет ответственности за эти нападения и заявил, что в случае своей причастности страна не стала бы скрывать этот факт. Он также подчеркнул, что удары наносились исключительно по объектам и интересам США и Израиля.

Условия урегулирования конфликта

По словам Энаяти, для прекращения конфликта США и Израиль должны остановить атаки, а государства региона не должны быть втянуты в боевые действия.

Он добавил, что необходимы международные гарантии, которые позволят предотвратить повторение подобных событий в будущем.

Дипломат подчеркнул, что только после этого страны региона смогут сосредоточиться на развитии и построении стабильного и процветающего пространства.

Напоминаем, что Россия и Китай предоставляют Ирану военную поддержку и рассматриваются как ключевые стратегические партнеры Тегерана в его противостоянии с США и Израилем.

Отметим, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в Москве, где проходит лечение после операции, проведенной из-за ранений, полученных во время ударов США и Израиля. По имеющейся информации, он размещен в одной из резиденций президента России.

