Іран оновив умови перемир'я: Тегеран зробив нову заяву щодо війни

Заклик до нового формату співпраці

У коментарі для Reuters дипломат зазначив, що держави регіону залишаються сусідами і не можуть існувати одна без одної.

Тому, за його словами, нинішня ситуація вимагає серйозного аналізу і коригування існуючих підходів.

Енаяті також вказав, що ситуація останніх десятиліть стала результатом внутрішньої роз'єднаності та надмірної залежності країн регіону від зовнішніх гравців.

У зв'язку з цим він закликав поглиблювати взаємодію між державами Ради співробітництва країн Перської затоки, а також Іраном та Іраком.

Масштаб атак у регіоні

Від початку війни 28 лютого країни Перської затоки зазнали більш ніж двох тисяч ракетних і безпілотних атак.

Серед цілей виявилися дипломатичні представництва, військові об'єкти США, а також ключова нафтова інфраструктура, порти, аеропорти, готелі та житлові будівлі.

Найбільша кількість ударів припала на Об'єднані Арабські Емірати, проте наслідки атак відчули й інші держави регіону, які засудили дії Ірану.

Звинувачення та позиція Тегерана

Посол Ірану відкинув твердження про причетність Тегерана до атак на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, включно з нафтопереробним комплексом Рас-Танура і спробами ударів по родовищу Шайбах.

За словами дипломата, Іран не несе відповідальності за ці напади і заявив, що в разі своєї причетності країна не стала б приховувати цей факт. Він також підкреслив, що ударів завдавали виключно по об'єктах та інтересах США та Ізраїлю.

Умови врегулювання конфлікту

За словами Енаяті, для припинення конфлікту США та Ізраїль мають зупинити атаки, а держави регіону не повинні бути втягнуті в бойові дії.

Він додав, що необхідні міжнародні гарантії, які дадуть змогу запобігти повторенню подібних подій у майбутньому.

Дипломат наголосив, що тільки після цього країни регіону зможуть зосередитися на розвитку та побудові стабільного і процвітаючого простору.