Іран оновив умови перемир'я: Тегеран зробив нову заяву щодо війни

Посол Ірану в Саудівській Аравії Аліреза Енаяті заявив, що відносини Тегерана з країнами Перської затоки потребують серйозного перегляду на тлі війни за участю США та Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
У коментарі для Reuters дипломат зазначив, що держави регіону залишаються сусідами і не можуть існувати одна без одної.
Тому, за його словами, нинішня ситуація вимагає серйозного аналізу і коригування існуючих підходів.
Енаяті також вказав, що ситуація останніх десятиліть стала результатом внутрішньої роз'єднаності та надмірної залежності країн регіону від зовнішніх гравців.
У зв'язку з цим він закликав поглиблювати взаємодію між державами Ради співробітництва країн Перської затоки, а також Іраном та Іраком.
Від початку війни 28 лютого країни Перської затоки зазнали більш ніж двох тисяч ракетних і безпілотних атак.
Серед цілей виявилися дипломатичні представництва, військові об'єкти США, а також ключова нафтова інфраструктура, порти, аеропорти, готелі та житлові будівлі.
Найбільша кількість ударів припала на Об'єднані Арабські Емірати, проте наслідки атак відчули й інші держави регіону, які засудили дії Ірану.
Посол Ірану відкинув твердження про причетність Тегерана до атак на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, включно з нафтопереробним комплексом Рас-Танура і спробами ударів по родовищу Шайбах.
За словами дипломата, Іран не несе відповідальності за ці напади і заявив, що в разі своєї причетності країна не стала б приховувати цей факт. Він також підкреслив, що ударів завдавали виключно по об'єктах та інтересах США та Ізраїлю.
За словами Енаяті, для припинення конфлікту США та Ізраїль мають зупинити атаки, а держави регіону не повинні бути втягнуті в бойові дії.
Він додав, що необхідні міжнародні гарантії, які дадуть змогу запобігти повторенню подібних подій у майбутньому.
Дипломат наголосив, що тільки після цього країни регіону зможуть зосередитися на розвитку та побудові стабільного і процвітаючого простору.
Нагадуємо, що Росія і Китай надають Ірану військову підтримку і розглядаються як ключові стратегічні партнери Тегерана в його протистоянні зі США та Ізраїлем.
Зазначимо, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї перебуває в Москві, де проходить лікування після операції, проведеної через поранення, отримані під час ударів США та Ізраїлю. За наявною інформацією, він розміщений в одній із резиденцій президента Росії.