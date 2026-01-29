ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку России в войне против Украины
Европейский Союз 29 января ввел новые санкции против Ирана из-за поддержки режимом в Тегеране российской агрессивной войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Совета ЕС.
Отмечается, что военная поддержка России, которую осуществляет режим в Тегеране, представляет прямую угрозу для безопасности Европейского Союза. Учитывая это, Европейский Совет ввел санкции против четырех человек и шести организаций из Ирана.
Под санкции попали участники государственной иранской программы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, а также иранской ракетной программы. Кто в списке:
- Khojir Missile Development and Production - компания, вовлеченная в разработку иранских баллистических ракет.
- Sahara Thunder - подставная компания министерства обороны иранского режима, которая обслуживает логистику и другие нужды иранской армии.
- Две частные компании, которые вовлечены в поставки критически важных товаров Корпусу стражей Исламской революции.
- Иранские бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, вовлеченных в участие в иранских программах баллистических ракет и создания БПЛА.
"Сегодняшнее решение увеличивает общее количество лиц, против которых применены санкции в соответствии с этим режимом, до 24 человек и 26 организаций. Режим санкций в последний раз продлевался до 27 июля 2026 года", - сказано в сообщении.
Санкции предусматривают запрет на экспорт, продажу, передачу или поставку из стран ЕС в Иран любых компонентов и технологий, которые используются при разработке и производстве БПЛА и ракет:
- специальные материалы;
- сопутствующее оборудование;
- энергетические материалы и смеси;
- оборудование для обработки;
- электроника;
- компьютеры;
- средства коммуникации;
- средства информационной безопасности;
- датчики, лазеры, навигационные приборы и авионика;
- аэрокосмические технологии;
- двигатели;
- технологии, которые можно использовать для разработки ракет и БПЛА.
Напомним, что от ЕС сегодня досталось не только Ирану, но и Кремлю. 29 января ЕС официально включил Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Также продолжается подготовка 20-го санкционного пакета против России. По заявлению Франции, новый пакет санкций должен заблокировать российский "теневой флот". Это совпадает с мнением Украины, которая считает, что удар по "теневому флоту" и по российской нефтяной торговле в целом может заставить россиян вернуться к восприятию реальности и пойти на мир.