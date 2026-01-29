ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку России в войне против Украины

Европейский Союз 29 января ввел новые санкции против Ирана из-за поддержки режимом в Тегеране российской агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Совета ЕС .

Отмечается, что военная поддержка России, которую осуществляет режим в Тегеране, представляет прямую угрозу для безопасности Европейского Союза. Учитывая это, Европейский Совет ввел санкции против четырех человек и шести организаций из Ирана.

Под санкции попали участники государственной иранской программы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, а также иранской ракетной программы. Кто в списке:

Khojir Missile Development and Production - компания, вовлеченная в разработку иранских баллистических ракет.

Sahara Thunder - подставная компания министерства обороны иранского режима, которая обслуживает логистику и другие нужды иранской армии.

Две частные компании, которые вовлечены в поставки критически важных товаров Корпусу стражей Исламской революции.

Иранские бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, вовлеченных в участие в иранских программах баллистических ракет и создания БПЛА.

" Сегодняшнее решение увеличивает общее количество лиц, против которых применены санкции в соответствии с этим режимом, до 24 человек и 26 организаций. Режим санкций в последний раз продлевался до 27 июля 2026 года", - сказано в сообщении.

Санкции предусматривают запрет на экспорт, продажу, передачу или поставку из стран ЕС в Иран любых компонентов и технологий, которые используются при разработке и производстве БПЛА и ракет: