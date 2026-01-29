ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку России в войне против Украины

Евросоюз, Четверг 29 января 2026 18:59
UA EN RU
ЕС ввел новые санкции против Ирана за поддержку России в войне против Украины Иллюстративное фото: Европейский Совет (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Европейский Союз 29 января ввел новые санкции против Ирана из-за поддержки режимом в Тегеране российской агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Совета ЕС.

Отмечается, что военная поддержка России, которую осуществляет режим в Тегеране, представляет прямую угрозу для безопасности Европейского Союза. Учитывая это, Европейский Совет ввел санкции против четырех человек и шести организаций из Ирана.

Под санкции попали участники государственной иранской программы разработки и производства беспилотных летательных аппаратов, а также иранской ракетной программы. Кто в списке:

  • Khojir Missile Development and Production - компания, вовлеченная в разработку иранских баллистических ракет.
  • Sahara Thunder - подставная компания министерства обороны иранского режима, которая обслуживает логистику и другие нужды иранской армии.
  • Две частные компании, которые вовлечены в поставки критически важных товаров Корпусу стражей Исламской революции.
  • Иранские бизнесмены, генеральные директора и акционеры частных компаний, вовлеченных в участие в иранских программах баллистических ракет и создания БПЛА.

"Сегодняшнее решение увеличивает общее количество лиц, против которых применены санкции в соответствии с этим режимом, до 24 человек и 26 организаций. Режим санкций в последний раз продлевался до 27 июля 2026 года", - сказано в сообщении.

Санкции предусматривают запрет на экспорт, продажу, передачу или поставку из стран ЕС в Иран любых компонентов и технологий, которые используются при разработке и производстве БПЛА и ракет:

  • специальные материалы;
  • сопутствующее оборудование;
  • энергетические материалы и смеси;
  • оборудование для обработки;
  • электроника;
  • компьютеры;
  • средства коммуникации;
  • средства информационной безопасности;
  • датчики, лазеры, навигационные приборы и авионика;
  • аэрокосмические технологии;
  • двигатели;
  • технологии, которые можно использовать для разработки ракет и БПЛА.

Напомним, что от ЕС сегодня досталось не только Ирану, но и Кремлю. 29 января ЕС официально включил Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Также продолжается подготовка 20-го санкционного пакета против России. По заявлению Франции, новый пакет санкций должен заблокировать российский "теневой флот". Это совпадает с мнением Украины, которая считает, что удар по "теневому флоту" и по российской нефтяной торговле в целом может заставить россиян вернуться к восприятию реальности и пойти на мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Евросоюз Санкции против Ирана
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве