Іран пообіцяв вести боротьбу з Центральним командуванням США

Іран у відповідь оголосив Центральне командування США терористичною організацією
Збройні сили Ірану засудили проголошення США Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією . Про це повідомляє Reuters.
В Ірані заявили, що "будуть використовувати всі засоби для боротьби" проти Центрального командування США. Іран у відповідь оголосив Центральне командування США терористичною організацією.
Нагадаємо, в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та організацій 14. Зокрема, США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції (IRGC) і Міністерству оборони.
Також вчора Європейський союз на рік продовжив санкції проти Ірану, які були введені проти країни за порушення прав людини.
Як писало РБК-Україна раніше Міністерство фінансів США підготувало новий пакет санкцій проти Ірану у зв'язку з розробкою ядерної програми. До цього американський лідер Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів відносно Ірану.