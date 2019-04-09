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Іран пообіцяв вести боротьбу з Центральним командуванням США

Новини » Політика    09.04.2019 - 15:38
Іран пообіцяв вести боротьбу з Центральним командуванням США
Фото: Корпус вартових революції Ірану (twitter.com/TRTWorldNow)

Іран у відповідь оголосив Центральне командування США терористичною організацією

Збройні сили Ірану засудили проголошення США Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією . Про це повідомляє Reuters.

В Ірані заявили, що "будуть використовувати всі засоби для боротьби" проти Центрального командування США. Іран у відповідь оголосив Центральне командування США терористичною організацією.

Нагадаємо, в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб та організацій 14. Зокрема, США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччині, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції (IRGC) і Міністерству оборони.

Також вчора Європейський союз на рік продовжив санкції проти Ірану, які були введені проти країни за порушення прав людини.

Як писало РБК-Україна раніше Міністерство фінансів США підготувало новий пакет санкцій проти Ірану у зв'язку з розробкою ядерної програми. До цього американський лідер Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів відносно Ірану.

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