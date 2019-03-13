Трамп продовжив санкції проти Ірану

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США вважає, що Іран як і раніше становить загрозу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів щодо Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Трамп направив Конгресу США відповідне повідомлення про продовження на рік дії "надзвичайного положення", запровадженого щодо Ірану 15 березня 1995 року.

"Дії і політика уряду Ірану як і раніше становлять надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів. Необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений щодо Ірану", - йдеться в повідомленні.

Закон США про національні надзвичайні ситуації передбачає автоматичне припинення надзвичайного стану в країні, якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі і не передасть у Конгрес повідомлення про те, що надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після дати річниці.

Нагадаємо, в лютому глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран відповість США у разі посилення антиіранських санкцій у сфері експорту нафти.