ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп продовжив санкції проти Ірану

Новини » Політика    13.03.2019 - 04:57
Трамп продовжив санкції проти Ірану
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США вважає, що Іран як і раніше становить загрозу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів щодо Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Трамп направив Конгресу США відповідне повідомлення про продовження на рік дії "надзвичайного положення", запровадженого щодо Ірану 15 березня 1995 року.

"Дії і політика уряду Ірану як і раніше становлять надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів. Необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений щодо Ірану", - йдеться в повідомленні.

Закон США про національні надзвичайні ситуації передбачає автоматичне припинення надзвичайного стану в країні, якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі і не передасть у Конгрес повідомлення про те, що надзвичайний стан повинен продовжувати діяти після дати річниці.

Нагадаємо, в лютому глава МЗС Ірану Джавад Заріф заявив, що Іран відповість США у разі посилення антиіранських санкцій у сфері експорту нафти.

США запровадять нові санкції проти пов'язаних із Мадуро іноземних банків США готуються доповнити санкції проти "Північного потоку-2"
Новини України ІранДональд ТрампСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся