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США збираються оголосити підрозділи армії Ірану терористичною організацією

Новини » Політика    06.04.2019 - 13:29
США збираються оголосити підрозділи армії Ірану терористичною організацією
Фото: Корпус вартових революції Ірану (twitter.com/TRTWorldNow)

Іран може у відповідь оголосити терористичною групою армію США

Американські чиновники повідомили, що США мають намір визнати елітний підрозділ іранської армії Корпус вартових революції терористичною організацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Чиновники розповіли, що дане рішення може бути оголошено Держдепартаментом США вже в понеділок, 8 квітня. Таке рішення може призвести до того, що американські військові і розвідувальні органи будуть поводитися аналогічним чином з боку недружніх урядів інших держав.

У той же час один з іранських законодавців повідомив, що у відповідь Іран може включити в свій список терористів американських військових.

"Якщо Революційна гвардія буде включена в список терористичних груп Америки, ми додамо збройні сили цієї країни у чорний список терористів поруч із "Ісламською державою", - заявив чиновник.

Повідомляється, що це може стати першим випадком коли Вашингтон офіційно назвав військову організацію іншої країни терористичною групою.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США ввели нові санкції проти Ірану. В країні продовжують використовувати міжнародну фінансову систему, щоб уникнути санкцій, у той час як режим фінансує тероризм та інші дестабілізуючі дії в регіоні".

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