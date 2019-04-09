Иран пообещал вести борьбу с Центральным командованием США

Иран в ответ объявил Центральное командования США террористической организацией
Вооруженные силы Ирана осудили провозглашение США Корпус стражей исламской революции террористической организацией . Об этом сообщает Reuters.
В Иране заявили, что "будут использовать все средства для борьбы" против Центрального командования США. Иран в ответ объявил Центральное командования США террористической организацией.
Напомним, в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций. В частности, США ввели санкции против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции (IRGC) и Министерству обороны.
Также вчера Европейский союз на год продлил санкции против Ирана, которые были введены против страны за нарушение прав человека.
Как писало РБК-Украина ранее, Министерство финансов США подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы. До этого американский лидер Дональд Трамп продлил на годдействие ограничительных мер в отношении Ирана.