Іран оголосив про початок збагачення урану до 60%

Іран з 14 квітня приступає до збагачення урану до рівня 60%. Влада ісламської республіки вже повідомили про це Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на заступника голови МЗС Ірану Аббаса Аракчі.

За словами іранського дипломата, процес збагачення урану до 60% почнеться з 14 квітня. Влада країни вже поінформували про це МАГАТЕ.

Інших подробиць агентство не приводить. Однак заява Ірану про початок збагачення урану до 60% прозвучало на тлі планом Тегерана наростити ядерну діяльність на тлі диверсії на збагачувальній фабриці в Натанзі.

Раніше про плани почати збагачення урану до 60% заявив верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. За його словами, на цей крок ісламська республіка піде, якщо того вимагають інтереси країни.

Відзначимо, природний уран містить близько 0,72%. Його збагачують до 2-5% і застосовують енергетичних реакторах. Збагачений до 20% уран називають низько збагаченим. Його використовують в дослідницьких і експериментальних цілях.

Уран із вмістом понад 20% називають високозбагаченого або збройовим. На початку ядерної ери було створено кілька зразків ядерної зброї гарматної схеми на основі урану із збагаченням близько 90%.