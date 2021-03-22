Іран готовий до виконання ядерної угоди 2015 року тільки після скасування всіх санкцій США
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї знову заявив, що США повинні скасувати всі санкції для того, щоб Тегеран повернувся до зобов’язань згідно з ядерною угодою 2015 року. У цьому питанні має бути "послідовна політика".
Про це пише "Радіо Свобода".
Лідер Ірану повторив позицію Тегерану, згідно з якою тиск на Іран "провалився", і застеріг, що, якщо адміністрація Джо Байдена "хоче продовжувати політику максимального тиску, вона також зазнає невдачі".
"Наша позиція чітка і незмінна. Всі санкції США повинні бути скасовані у відповідності до угоди (2015 року, - ред.) і потім ми повернемося до угоди", - сказав Хаменеї.
Раніше іранська сторона заявила про готовність вести переговори зі США щодо ядерної угоди. Однак, Іран хоче, щоб всі сторони почали виконувати свої зобов'язання.
Однак, США не мають наміру знімати санкції проти Ірану, які ввів 45-й президент Дональд Трамп.
Зазначимо, Іран відмовляється від основного зобов'язання ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.