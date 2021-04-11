На ядерному об'єкті в Ірані сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. За день до цього на об'єкті в Натанзі запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану.

Про це пише Reuters .

Повідомляється, що завод у Натанзі, розташований в пустелі в центральній провінції Ісфахан, є центральним елементом програми Ірану на збагачення урану і контролюється інспекторами МАГАТЕ.

"Інцидент не призвів до жертв або забруднення", - повідомив офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді.

Також повідомляється, що причина аварії встановлюється.