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На ядерному об'єкті в Ірані сталася аварія

Новость на русском → Тегеран, Неділя 11 квітня 2021 12:10
На ядерному об'єкті в Ірані сталася аварія Фото: ядерний об'єкт в Натанзі (twitter.com/ArmsControlWonk)
Автор: РБК-Україна

На ядерному об'єкті в Ірані сталася аварія, пов'язана з електричними мережами. За день до цього на об'єкті в Натанзі запустили нові вдосконалені центрифуги для збагачення урану.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що завод у Натанзі, розташований в пустелі в центральній провінції Ісфахан, є центральним елементом програми Ірану на збагачення урану і контролюється інспекторами МАГАТЕ.

"Інцидент не призвів до жертв або забруднення", - повідомив офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камалванді.

Також повідомляється, що причина аварії встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран готовий повернутися до ядерної угоди 2015 року, тільки якщо США знімуть всі санкції. При адміністрації Дональда Трампа, сторони вийшли з ядерної угоди, і Іран почав виробництво збройового урану.

Нинішня адміністрація Джо Байдена готова піти на скасування санкцій, які йдуть врозріз з ядерною угодою з Іраном. Але в Держдепартаменті уточнюють, що вимога Тегерана скасувати всі санкції призведе до тупика.

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