У відповідь на санкції Іран припинив співпрацю з ЄС з тероризму і біженцям

Іран у відповідь на санкції Євросоюзу припинив співпрацю з ЄС з прав людини, тероризму, наркотиків і біженцям. У Тегерані заявили, що розглядають можливість введення відповідних обмежень на дії Брюсселя.

"МЗС Ірану у відповідь на дії Європейського Союзу призупиняє всеосяжні переговори з ЄС, включаючи діалог з прав людини і всі види співпраці, що випливають з цих переговорів, особливо в сфері тероризму, наркотиків і біженців", - заявив Хатібзаде.

Дипломат уточнив, що влада країни засуджують рішення Євросоюзу продовжити санкції проти Ірану і вважають їх безпідставними. За його словами, Тегеран розглядає можливість відповідних обмежувальних заходів щодо Брюсселя.

Нагадаємо, 12 квітня Євросоюз продовжив на рік санкції проти Ірану через порушення прав людини в ісламській республіці. Крім того, в "чорний" список були додані вісім чоловік і три організації.