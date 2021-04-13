ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иран объявил о начале обогащения урана до 60%

Новина українською → Тегеран, Вторник 13 апреля 2021 17:27
Иран объявил о начале обогащения урана до 60% Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Иран с 14 апреля приступает к обогащению урана до уровня 60%. Власти исламской республики уже уведомили об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

По словам иранского дипломата, процесс обогащения урана до 60% начнется с 14 апреля. Власти страны уже проинформировали об этом МАГАТЭ.

Других подробностей агентство не приводит. Однако заявление Ирана о начале обогащения урана до 60% прозвучало на фоне планом Тегерана нарастить ядерную деятельность на фоне диверсии на обогатительной фабрике в Натанзе.

Ранее о планах начать обогащение урана до 60% заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, на этот шаг исламская республика пойдет, если того потребуют интересы страны.

Отметим, природный уран содержит около 0,72%. Его обогащают до 2-5% и применяют энергетических реакторах. Обогащенный до 20% уран называют низкообогащенным. Его используют в исследовательских и экспериментальных целях.

Уран с содержанием свыше 20 % называют высокообогащенным или оружейным. В начале ядерной эры было создано несколько образцов ядерного оружия пушечной схемы на основе урана с обогащением около 90 %.

Напомним, 12 апреля Иран в ответ на санкции Евросоюза приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность введения ответных ограничений на действия Брюсселя.

Отметим, 11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Сбой в энергосистеме произошел спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.

Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом. В Белом доме заявили, что США не причастны к произошедшему.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Иран уран ядерная безопасность
NEWS
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
Украина вышла на пик третьей волны коронавируса, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы