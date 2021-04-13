Иран объявил о начале обогащения урана до 60%
Иран с 14 апреля приступает к обогащению урана до уровня 60%. Власти исламской республики уже уведомили об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи.
По словам иранского дипломата, процесс обогащения урана до 60% начнется с 14 апреля. Власти страны уже проинформировали об этом МАГАТЭ.
Других подробностей агентство не приводит. Однако заявление Ирана о начале обогащения урана до 60% прозвучало на фоне планом Тегерана нарастить ядерную деятельность на фоне диверсии на обогатительной фабрике в Натанзе.
Ранее о планах начать обогащение урана до 60% заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, на этот шаг исламская республика пойдет, если того потребуют интересы страны.
Отметим, природный уран содержит около 0,72%. Его обогащают до 2-5% и применяют энергетических реакторах. Обогащенный до 20% уран называют низкообогащенным. Его используют в исследовательских и экспериментальных целях.
Уран с содержанием свыше 20 % называют высокообогащенным или оружейным. В начале ядерной эры было создано несколько образцов ядерного оружия пушечной схемы на основе урана с обогащением около 90 %.
Напомним, 12 апреля Иран в ответ на санкции Евросоюза приостановил сотрудничество с ЕС по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность введения ответных ограничений на действия Брюсселя.
Отметим, 11 апреля в Иране произошла авария на ядерном объекте в Натанзе. Сбой в энергосистеме произошел спустя день после запуска новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана.
Позже вице-президент Ирана Али Акбар Салехи заявил, что инцидент является террористическим актом. В Белом доме заявили, что США не причастны к произошедшему.
Ранее РБК-Украина писало, что Иран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, только если США снимут все санкции. При администрации Дональда Трампа, стороны вышли из ядерной сделки, и Иран начал производство оружейного урана.