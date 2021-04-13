Иран объявил о начале обогащения урана до 60%

Иран с 14 апреля приступает к обогащению урана до уровня 60%. Власти исламской республики уже уведомили об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

По словам иранского дипломата, процесс обогащения урана до 60% начнется с 14 апреля. Власти страны уже проинформировали об этом МАГАТЭ.

Других подробностей агентство не приводит. Однако заявление Ирана о начале обогащения урана до 60% прозвучало на фоне планом Тегерана нарастить ядерную деятельность на фоне диверсии на обогатительной фабрике в Натанзе.

Ранее о планах начать обогащение урана до 60% заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, на этот шаг исламская республика пойдет, если того потребуют интересы страны.

Отметим, природный уран содержит около 0,72%. Его обогащают до 2-5% и применяют энергетических реакторах. Обогащенный до 20% уран называют низкообогащенным. Его используют в исследовательских и экспериментальных целях.

Уран с содержанием свыше 20 % называют высокообогащенным или оружейным. В начале ядерной эры было создано несколько образцов ядерного оружия пушечной схемы на основе урана с обогащением около 90 %.