Іран відновив збагачення урану на рівні 20%

Фото: Іран відновив збагачення урану (tehrantimes.com)

Іран відновив збагачення урану на своєму підземному ядерному об'єкті Фордо на рівні 20%. Однак ядерну угоду між Іраном та світовими країнами передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційного представника уряду Ірану Алі Рабіеї, збройове збагачення урану почалося вранці в понеділок, 4 січня 2021 року.

"Процес закачування уранового газу в центрифуги почався кілька годин тому", - сказав він.

Наголошується, що Іран має намір щорічно виробляти не менше 120 кг урану зі збагаченням на рівні 20% і зберігати його всередині країни протягом двох місяців.

Нагадаємо, 1 січня влада Ірану офіційно повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про намір збагачувати уран до 20%.

Також РБК-Україна писало, що обраний президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди та зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.