Иран нафантазировал "активное участие Украины в войне" и пожаловался генсеку ООН

Что именно заявил Иран

В письме Иравани подчеркнул, что отправка украинских специалистов в регион "представляет собой активное участие в военной агрессии против Ирана". По его словам, этим Украина "берет на себя международную ответственность за помощь или содействие в совершении международно-противоправного деяния".

Иранский дипломат отметил, что речь идет о "предоставлении оперативной и технической помощи, которая непосредственно способствует применению силы и актам агрессии против суверенитета и территориальной целостности Ирана".

Он также добавил, что целенаправленное поражение гражданской промышленной инфраструктуры с целью экономического давления или коллективного наказания может представлять серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления.

Контекст обвинения

Заявление Тегерана прозвучало после того, как стало известно, что украинские эксперты по противодействию беспилотникам помогают союзникам США, которые страдают от иранских дроновых атак в регионе.

Власти Ирана расценивают это как прямое вмешательство в конфликт на стороне противника.

Реакция Украины

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опубликовал в соцсети X (Twitter) ответ на обвинения Тегерана:

"Как узнать, лжет ли представитель иранского режима? Если его губы шевелятся - он лжет", - написал он.

Тихий напомнил, что с 2022 года Иран передал России почти 60 тысяч дронов, которыми РФ атакует Украину. В то же время, ни один украинский дрон никогда не попадал по территории Ирана.

"Этот лжец должен был давно исчезнуть вместе со своим режимом", - добавил спикер МИД.