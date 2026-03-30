Іран нафантазував "активну участь України у війні" та поскаржився генсеку ООН

Що саме заявив Іран

У листі Іравані наголосив, що відправлення українських спеціалістів до регіону "становить активну участь у військовій агресії проти Ірану". За його словами, цим Україна "бере на себе міжнародну відповідальність за допомогу або сприяння у вчиненні міжнародно-протиправного діяння".

Іранський дипломат зазначив, що йдеться про "надання оперативної та технічної допомоги, яка безпосередньо сприяє застосуванню сили та актам агресії проти суверенітету й територіальної цілісності Ірану".

Він також додав, що цілеспрямоване ураження цивільної промислової інфраструктури з метою економічного тиску або колективного покарання може становити серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, включаючи воєнні злочини.

Контекст звинувачення

Заява Тегерана пролунала після того, як стало відомо, що українські експерти з протидії безпілотникам допомагають союзникам США, які потерпають від іранських дронових атак в регіоні.

Влада Ірану розцінює це як пряме втручання в конфлікт на боці противника.

Реакція України

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий опублікував у соцмережі X (Twitter) відповідь на звинувачення Тегерана:

"Як дізнатися, чи бреше представник іранського режиму? Якщо його губи ворушаться - він бреше", - написав він.

Тихий нагадав, що з 2022 року Іран передав Росії майже 60 тисяч дронів, якими РФ атакує Україну. Водночас жоден український дрон ніколи не влучав по території Ірану.

"Цей брехун мав би давно зникнути разом зі своїм режимом", - додав речник МЗС.